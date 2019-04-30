利福國際料零售業務繼續受壓

劉鑾鴻(細劉)任主席的利福國際(01212)，繼去年純利大跌近五成後，今年首季旗艦店銅鑼灣崇光百貨的生意料持續受壓。劉鑾鴻預期，今年全年同店銷售僅錄單位數升幅。



早前表明對業務前景維持審慎態度的劉鑾鴻於周二(4月30日)股東會後表示，雖然訪港內地旅客有上升趨勢，惟他們消費模式已改變，並非如以往樣樣均會花錢購買，消費趨於理性及成熟，因此對銅鑼灣店生意帶來影響，尤其是珠寶及名牌等高價貨品的銷售明顯有壓力。然而，集團業務由去年下半年開始放緩，其中銅鑼灣店下半年的同店銷售只是微升。



他坦言，對今年1至2月農曆新年月份的生意表現失望。除內地客消費無起色之外，本地消費亦只是橫行，更指去年上半年的基數較高，若要在該基礎上一直實現增長是不切實際的想法。至於上半年整體銷售，要視乎5月舉行的「感謝周」銷售表現，故維持對上半年同店銷售僅有單位數增長的預測。他提到，消費意欲會受經濟、股市及樓市氣氛影響，現時難以預測下半年市道，但期望能做到單位數增長。



至於利福國際去年度金融投資錄得公平值虧損2.7億元，2017年同期則錄盈利7.35億元，主因股市表現欠佳及波動所致。



劉氏表示，未來會根據市場變化及結合投資顧問建議來調整投資組合，未來增持、減持債券或股票均屬正常做法。



事實上，利福國際早前公布，截至2018年12月底止，全年純利按年大跌48.79%至16.9億元，營業額為43.58億元，按營業額計的毛利率由2017年同期的75.4%下降至73.8%。同時，集團淨負債與權益比率(即總借貸減現金及銀行結存除以公司擁有人應佔權益)為330%，按年上升113.5個百分點，較高的淨資本負債狀況是由於集團於香港銅鑼灣店自有物業按歷史成本減折舊及攤銷入帳，其公平值於計算公司擁有人應佔權益時並無計算在內。

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