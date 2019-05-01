歐股收市個別發展　渣打倫敦股價漲逾4%

歐洲股市收市個別發展，英國富時100指數收報7,418點，跌22點或0.3%；法國CAC指數收報5,586點，升5點或0.1%；德國DAX指數收報12,344點，升16點或0.13%。



最新數據方面，法國首季度國內產總值(GDP)按年升1.1%，合乎預期；4月消費者物價指數(CPI)初值按年升1.2%；3月家庭消費支出按年跌1.9%，跌幅大於預期。



渣打首季度經調整除稅前利潤13.8億美元，並擬回購最多10億美元股份，倫敦股價全日升4.57%。



空巴首季度調整後EBIT 5.49億歐元，市場預期5.45億歐元；公司維持全年交付目標880至890架不變，股價收跌0.93%。



英國石油(BP)首季度調整後淨利潤23.6億美元，股價全日升1.22%。



嘉能可發布首季度產能報告，銅產量32.07萬噸，按年下降7%，股價挫3.28%。

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