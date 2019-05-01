東方日報B1：港股五窮月殺到　專家普遍睇跌

中國最新製造業採購經理指數遜預期，連累港股於4月份最後一個交易日表現偏軟，恒生指數下跌193點，收報29,699點。儘管4月恒指漲647點，為連續4個月上揚，累漲3,853點，創逾1年最長升浪，惟接受訪問9名股市專家，俱認為「五窮月」港股會向下調整。事實上，本報統計過去10年5月份恒指表現，當中有7年下跌，跌市比率高達七成！



恒指周二(4月30日)開市微跌64點後，跌幅曾擴至272點，低見29,620點；國企指數曾跌145點，低見11,492點，收市跌幅縮窄至95點，報11,542點。總結4月份，國指累漲162點，同樣連升4個月，累漲1,417點，創逾兩年半最長升浪。



假期前夕及港股通暫停交易，港股周二總成交僅741億元，沽空金額102.95億元，沽空比率13.93%。周二有926隻股份下跌，但「豬肉股」萬洲國際(00288)獲多家大行唱好，股價逆市漲5.44%，不僅是周二最大漲幅藍籌股，更是四月份「藍籌股王」，股價全月累漲10.71%，中國建材(03323)則是4月份漲幅最大國指成分股，股價累漲17.77%。



中投傲揚基金經理溫鋼城表示，港股已累積一定漲幅，同時除淨因素對5月份恒指的影響已逾二百點，形容是「未見官先打八十大板」。而「阿爺」不放水已令內地同業拆息抽高，反映銀根收緊，美元轉強令人民幣匯價轉弱，亦不利資金流。



他又說，4月份港股波幅不足900點或逾3%，相信5月份波幅會擴大至約5%，恒指料先向下回補4月初裂口，即29,100至29,383點，若失守則可能回落至28,700點水平。中美有機會達成貿易協議，但市場已大部分反映，5月高位料只有30,100點。



5月股市變數多，除中美貿易談判之外，近日美國經濟數據勝預期，市場關注美國聯儲局本周議息後對經濟及息口前景的展望，而內地4月份經濟數據表現亦主導5月份市況。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪直言，港股技術上市底已轉差，30,000點關樓上阻力重重，而且十天線快跌穿廿天線，根據對上一次出現這個情況，之後港股會回調1,000點。再者，現時已有一半非指數股跌穿五十天線，只是大價股未跌，相信只等待觸發點，建議投資者於高位先行減磅。



不過，光銀國際董事總經理林樵基認為，儘管5月首兩周港股或呈悶局，但恒指於29,500點有支持，毋須「Sell in May」(五月沽貨)。內地經濟數據未穩定，相信中央會繼續推出刺激經濟措施，而減稅降費效益料於第二及第三季的企業盈利顯現。至於內地的流動性於五一假期後有望恢復，中美貿易談判或可於5月底達成協議，屆時恒指或重上30,000至31,000點。



正榮金融業務部副總裁郭家耀亦預期，5月份恒指於29,000點有支持，但要向上突破30,000點關則有難度。現時港股已從高位調整一截，因此投資者不用「Sell in May」，部分長遠有發展的股份如騰訊(00700)、友邦保險(01299)及香港交易所(00388)等可繼續留為貨底，反而投資者適宜減少短線炒賣。



港股美國預託證券(ADR)周二早段個別發展，騰訊報388.54元，較港高0.54元；滙豐控股(00005)報67.9元，高0.2元，按比例相當於恒指升42點。

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