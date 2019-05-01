美股收市：標指續創新高　Alphabet急挫7.5%

市場繼續關注美企業績，加上聯儲局周內公布議息結果，投資者入市態度觀望，美股收市窄幅上落。道指收報26,592點，升38點或0.15%；標指收報2,945點，升2點或0.1%，創收市新高；納指收報8,107點，跌54點或0.66%。



通用汽車(GM)首季扣除部分項目後每股盈利1.41美元，勝市場預期，惟期內來自中國業務的盈利大跌37%至3.76億美元。GM股價全日跌2.7%。



Google母公司Alphabet首季純利大幅倒退逾29%，期內淨收入僅295億美元，雙雙差過預期，股價全日急跌7.5%，收報1,198.96美元。



中美貿易談判持續進展正面，對大市有一定支持。美國白宮代理幕僚長馬爾瓦尼周二表示，中美貿易談判預料於未來兩周內，以某種形式得到解決。



數據方面，美國4四月份消費者信心指數由前一個月的124.2點升至129.2點，高於預期。



此外，美國3月份待完成房屋銷售按月反彈3.8%，扭轉前一個月跌1%的勢頭，反映工資增長、按息和樓價下跌吸引買家入市。

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