Apple上季盈利勝預期兼增派息　股價盤後漲逾5%

蘋果公司(Apple Inc.)公布，截至3月30日止財季，收入按年跌5%至580億美元，好過市場預期的575億美元。淨利潤按年跌15%至116億美元，每股盈利2.73美元，好過市場預期的2.36美元。



蘋果公司股價於盤後交易時段升5.48%，報211.67美元。



期內，iPhone手機淨銷售310.5億美元，按年跌17.3%，但符合市場預期；Mac電腦淨銷售亦跌4.5%至55.13億美元。iPad淨銷售升21.55%至487.2億美元；可穿戴設備及其他配件淨銷售升30%至51.29億美元。服務業務收入按年升16.2%至114.5億美元。



Apple同時宣布計劃斥資750億美元進行回購；同時提升派息5%，每股派77美仙。



公司預期，於本財季，收入介乎525億至545億美元，市場預期為521億美元。

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