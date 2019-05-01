假期不言休！3位科技界大佬為事業可以去到幾盡...

今日五一假期，中港股市皆休，但並不代表金融界管理層都翹埋雙手唔使做！相反，好多金融「大佬」年中無休。



舉例如小米(01810)董事長雷軍，在科技圈素有「IT勞動模範」之稱，從金山軟件(03888)到小米，雷軍的創業態度都是「All in」。



早於1990年，雷軍帶領金山團隊與微軟競爭時，便放棄所有假期，辦工時間7×16(即每周7日，每天工作16小時)。到創辦小米後，雷軍與員工一天的工時才減少至12小時左右，他自己亦爭取於晚上11點前休息。



不過，講到午飯時間，雷軍堅持每天基本食晏大概只有3分鐘。3分鐘食飯？莫非他日日杯麵做午餐？



另一個「大老闆」騰訊(00700)主席馬化騰亦早於十多年前已被指「凌晨不下班、凌晨回電郵」等。更有傳他在結婚前，總是在辦公室工作超過半夜12點，各個部門主管都只好捨命陪君子，直到馬化騰結婚後，放工時間先提前至9、10點。



至於在科技圈中，有「加班重災區」之稱的華為更有「床墊文化」，即是員工在枱底備有床墊，以備在加班太累時，可以抽出來直接瞓，瞓醒繼續工作。這個文化的始祖是華為創始人任正非，據聞，當年他在辦公室亦放有一張簡單小床，待加班時累極而睡。

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