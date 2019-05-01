樓價UPDATES：樓市續升　屯門業主沽沙士貨套現大賺

沙士貨轉手即大賺，屯門私人屋苑持貨16年易手，帳賺近5球。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●灣仔尚翹峰1座頂層連天台特色戶，實用面積478方呎，兩房間隔，以1,380萬元易手，實用呎價28,870元。



●鰂魚涌康怡花園H座低層14室，實用面積524方呎，兩房間隔，以800萬元易手，實用呎價15,267元，成交價較市價略低7至8%。



●港島南碧瑤灣25座中層A室，實用面積976方呎，兩房間隔，以1,588萬元易手，實用呎價16,270元。



●柴灣杏花邨29座低層8室，實用面積722方呎，三房間隔，望小海景，以2.55萬元獲承租，實用呎租35.3元。



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九龍區



●長沙灣ONE NEW YORK中層D室，實用面積241方呎，一房間隔，以1.32萬元租出，實用呎租達55元。



●西南九龍THE AUSTIN 5座低層B室，實用面積659方呎，兩房間隔，以1,950萬元成交，實用呎價29,590元。



●旺角麥花臣匯1A座中層A室，實用面積688方呎，兩房套間隔，原開價1,380萬元放售，經議價後，減價6.2萬元或約不足1%，最終以1,373.8萬元易手，實用呎價19,968元。



●長沙灣泓景臺1座高層D室，實用面積492方呎，兩房間隔，以878.8萬元沽出，實用呎價17,862元。



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新界區



●屯門雅都花園B座高層F室，實用面積426方呎，兩房間隔，以560萬元易手，實用呎價13,145元；原業主於2003年8月以80萬元買入，持貨16年易手，帳面獲利480萬元，單位升值達6倍。



●青衣藍澄灣3座低層D室，實用面積690方呎，三房間隔，以786萬元沽出，實用呎價11,391元。



●粉嶺碧湖花園8座低層B室，實用面積441方呎，以580萬元易手，實用呎價13,152元。

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