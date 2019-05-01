【4張圖睇清】聯儲局今年真係唔加息？減息機會有幾大？

美國聯儲局將於香港時間本周四(5月2日)凌晨2點公布議息結果，市場預期會維持聯邦基金利率2.25至2.5厘不變，主席鮑威爾之後會主持議息後記者會。聯儲局於上次議息會議，預期今年不會加息，有別於去年12月時預測的加息兩次，並同時公布結束縮減資產負債表的計劃。當局貨幣政策立場較市場預期更為鴿派，引發市場的減息揣測。



事實上，當地就業市場強勁，3月份非農業職位增長反彈至19.6萬個，期內失業率維持3.8%，貼近49年低位。不過，通脹壓力持續受控，當地首季國內生產總值(GDP)按季以年率計增長3.2%，遠勝市場預期，但期內個人消費開支(PCE)核心指數按年升幅放慢至1.3%，低於聯儲局的2%目標。



對於部分聯儲局官員而言，通脹受控不代表需要減息，但勢提高加息門檻，不少官員亦主張維持利率於大約現水平。

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