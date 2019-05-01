貴絕青衣！盈翠特色戶呎售3.2萬　高舊紀錄逾萬元

青衣二手市場錄破盡樓價紀錄成交個案，美聯樊志聰表示，區內指標屋苑盈翠半島3座高層特色戶，實用面積916方呎，連4個面積合共逾600方呎平台，三房間隔，望煙花海景，於去年11月以3,200萬元放售。有同區睇樓多時換樓客，感上址放盤罕有，加上樓市持續向上，加快以3,000萬元購入，呎價32,751元。



兩價料破盡青衣二手住宅紀錄，呎價首破3萬元關口。據了解，原業主於2009年中以900萬元購入。



資料顯示，青衣區住宅呎價最高紀錄於2018年2月錄得，當時同屋苑3A座連天台單位，以2,080萬元售出，呎價22,294元。最新成交呎價，較舊紀錄大幅高出超過1萬元。

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