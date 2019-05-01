樓價UPDATES：屯門單幢物業一房戶夠經濟　用家即睇即買

屯門單幢式物業入場門檻較低，不乏買家承接，區內麗寶大廈剛錄即睇即買個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●買家入市信心增強，優質單位放盤承接力理想。西半山年豐園2座高層戶，實用面積1,548方呎，以四房連工人房間隔，另連天台及車位，座向西北享海景，以3,920萬港元易手，實用呎價25,323元。



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九龍區



●將軍澳天晉7座高層D室兩房戶，實用面積536方呎，座向東北望開揚遠景，業主於上月初放盤，叫租2.35萬元，剛獲外籍租客以2.25萬元承租，實用呎租約42元。



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新界區



●屯門麗寶大廈中層A室一房戶，實用面積239方呎，有買家鍾情單位客廳座享開揚景觀，加上單位價格吸引，故以310萬元購入自用，實用呎價為12,971元。上址為原業主於2013年以約180萬元購入，期內帳面獲利約130萬元。



●屯門居屋富健花園2座低層E室，實用面積592方呎，以三房設計，獲區內買家透過白居二計劃入市，於未補價第二市場成交價450萬元，實用呎價為7,601元屬市場。



●粉嶺牽晴間5座低層A室，實用面積384方呎，以兩房間隔，外望園景及山景。單位原開價550萬元，放盤1日，獲同區投資者以519萬元連租約承接，實用呎價13,516元。原業主持貨11年多，帳面獲利399萬元。



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