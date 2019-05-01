勞動節必讀！未來20年恐近半職位被取締　打乜工穩陣？

今天是勞動節，顧名思義，目的是為了慶祝勞動階級對社會和經濟所做的貢獻。惟隨着人工智能(AI)興起，無疑對勞動階級的「飯碗」帶來挑戰。各位打工仔在假日鬆一鬆當然很應該，但也要居安思危，時刻做好準備，方為上策！



擁有36個發達國成員的經濟合作與發展組織(OECD)近日發表最新報告預警，由於人工智能(AI)愈趨成熟，自動化、機械人，以及全球化正迅速地改變工作環境，呼籲全球各地政府一定要盡快採取行動及果斷地應變，以免社會及經濟貧富懸殊張力惡化。



【脆弱一群：年輕人、低技術、兼職、自由工作者】

報告指出，隨着AI迅速發展，未來20年恐會有近半職位被取締、甚至消失，當中，預計14%職位將被取代；32%職位會出現顛覆式改變，變化的步伐將是「驚人的」。過去多年，全球各地政府為保障工人而建立的「安全網」，即類似香港的僱員再培訓計劃，亦會因「巨大趨勢」而受到挑戰。當然，總會有一些工人受惠於科技進步，他們能順利過渡至新的市場及提升生產力。不過，對年輕人、低技術、兼職，以及自由工作者而言，因為他們能掌握到的技術及經驗有限，恐是AI潮流下的「脆弱一群」。



報告又警告，深入及快速的結構性轉變已迫在眉睫，絕不是開玩笑，當中有新的機會，但亦潛藏着巨大的不明朗。任何人只要準備不足，將難以適應新潮流，尤其是教育水平不高的年輕人、長期工作不足的女性，以及低收入工人受到的影響將會最大。值得留意的是，目前即使是在發達國家的勞工之中，10個就有6個人沒有具備充足的科技相關知識。



【臨時工及自僱人士佔比將提高】

該組織建議，政府應起着帶頭角色，提供多些培訓，以及保護在「灰色地帶」下工作的工人。所謂「灰色地帶」，即一些臨時工及自僱人士，他們是最缺乏勞動權利，政府應給予支援，而該類工種佔比將會很高，每7個人當中，有1人會是「自僱」；每9個人當中，有1人會是「臨時工」。



報告又指出，雖然科技進步及自動化能讓人有更自由的選擇，包括何時、何地，以及怎樣工作，能改善工作與生活平衡，並創造新機會；再者，一些具危險性的工作能交給機械人處理，使人類的健康及工作安全得以改善，但問題亦來了，在未來15至20年，估計14%職位將被自動化取代，32%職位會因自動化而出現顛覆式改變。



然而，上述問題絕非靠嚇！舉例來說，過去10年，工業用的機械人數量已暴增3倍，到了2020年將再增一倍；去年私募基金投資在AI的金額倍增。因此，每個人也應特別關注，必須保持自己的競爭力。



【以下是報告重點：】

●在未來15至20年，14%職位將被自動化取代

●32%職位會因自動化而出現顛覆式改變

●每7個人當中，有1人會是「自僱」；每9個人當中，有1人會是「臨時工」

●每10名工人之中，有6人缺乏科技知識

●過去30年，工會已減少近半



【15份人工智能無可代替職業】

報告講到咁驚，那麼，除了積極裝備自己之外，有甚麼行業受到的影響較小呢？或許父母更須留意，以便為子女多作準備。以下是英國牛津大學發表的報告：



1、獸醫

--被取代的機會為0.9%

原因很簡單，冷冰冰的機械真的懂人情世故嗎？以下的原因也是大同小異...

2、喜劇演員

--被取代的機會為0.61%

3、化妝師

--被取代的機會為1%

4.牙醫

--被取代的機會為0.44%

5、健身教練

--被取代的機會為8.5%

6、考古學家

--被取代的機會為0.77%

7、教練

--被取代的機會為1.3%

8、營養師

--被取代的機會為0.39%

9、作曲家

--被取代的機會為1.5%

10、護士

--被取代的機會為0.9%

11、攝影師

--被取代的機會為0.9%

12、建築師

--被取代的機會為1.8%

13、醫生

--被取代的機會為0.42%

14、律師

--被取代的機會為3.5%

15、牧師

--被取代的機會為0.81%

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