英股續做好　Sainsbury衝高6%　德法休市

市場觀望美國聯儲局議息結果，英國富時100指數變動不大，續升21點或0.29%，報7,439點。



個股方面，英國大型超市Sainsbury股價最新漲6%；該公司發布初步全年業績顯示，基本稅前利潤好過市場預期。



英國房地產開發商Persimmon股價挫1.29%；此前，該公司預計今年訂單減少，同時警告成本上漲。



倫敦證券交易所集團首季總收入按年升5%至5.46億英鎊，淨利潤亦錄得按年升幅；股價早段漲1.5%。



另方面，英國工黨商務發言人表示，目前有關英國脫歐的談判積極，與執政保守黨的談判有望打破僵局。





【15:25】因勞動節假期，德國及法國休市一天，英國富時100指數早段上漲28點或0.38%，報7,446點。

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