新盤混戰：MONTARA累收逾1.1萬入票　超購21倍

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城MONTARA，截至下午3時，累積收逾11,000張入票。以本周六(5月4日)發售的500伙計算，超額認購21倍。入票人士中，有約150組為有意購買2至4伙的大手客。



他指出，項目將於本周五(3日)下午2時截票，預計屆時預計累積收到約15,000張入票。



他又預計，該盤首輪銷售可以沽清500伙，屆時視乎情況加推，又認為之前加推時加價較克制，料未來有5至10%加價空間。而餘下的100多伙，預計亦會以價單形式推出。



對於項目第7B期的銷售步署，他表示，由於較遲申請預售文件，故料最快亦要相隔2至3個月才會推出。

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