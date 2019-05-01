美股冇得大跌？「道氏理論」不是這樣說...

外國傳媒報道，擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert表示，儘管美股標指及納指近日屢創新高，惟歷史更悠久的道指(即道瓊斯工業平均指數)及道瓊斯運輸平均指數皆離歷史新高仍有一段差距，應要正視嗎？



他稱，答案在於你會否重視已擁有逾百年歷史的「道氏理論」！「道氏理論」是根據道瓊斯運輸指數與道瓊斯工業指數(道指)的互動所得出，通常運輸指數會較工業指數具前瞻性。換言之，若它們也能創新高的話，今次美股升浪將更具說服力。



再者，更重要的是，運輸指數目前距離歷史新高仍有足足6.6%左右的差距，相比道指不足1%更大。換句話說，根據「道氏理論」，美股升浪依然欠說服力，因為運輸指數目前是預示道指應跟跌，而不是跟標指破頂。更何況運輸指數一向被視為美國經濟前瞻指標，目前跑輸眾多主要指數，反而是不祥警號。



雖然「道氏理論」不是100%準確，但回顧在2007年11月21日及1999年9月時，道瓊斯運輸指數皆是率先下跌，隨後道指陷入大熊市。

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