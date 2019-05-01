準繩分析員：美股短期或要調整5%　惟別寄望股災

外國傳媒報道，近年測市準繩，包括2016年7月預言美股12個月最少狂飆20%、2018年1月預言股市升得多要調整、3月叫人撈底，到了2019年3月指美債孳息倒掛是入貨信號，結果一一言中的大好友，Canaccord Genuity股票策略員Tony Dwyer認為，隨着美股連升4個月，已屆超買水平，短期或會回調5%，惟不會大跌。



他表示，若以14周隨機震盪指標(Stochastic Oscillator)來看，標指已屆極度超買及樂觀水平，預計短期內極有機會要調整，但幅度料相當有限，最多是3至5%之內。一旦如此，是極佳的入市時機，可增持科技、金融、工業股



他又稱，早前給予標指今年底目標2,950點或許是保守。



事實上，他早於2018年9月已預言，由於美國ISM製造業採購經理指數(PMI)出現異象，估計美股「牛市」有排升。根據往績，當PMI指標確認見頂後，經濟平均要在31.5個月後才陷入衰退。更重要的是，在PMI確認見頂後兩年，標指平均升35.4%。(本文附圖)



換句話說，若跟往績，就算事後證明ISM製造業PMI指數於2018年8月見頂，美國經濟最快也要在2021年才有機會陷入衰退，標指仍有兩年升市！



回看2018年8月ISM製造業PMI升至14年新高，達61.3。

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