買餸注意！豬價提前進入上漲周期　今次有排升

內地豬肉價格提前進入上升周期，估計香港也難避免出現加價潮！



內地傳媒報道，根據農業農村部監測顯示，2019年第17周(4月22日至26日)，16省(市)瘦肉型白條豬肉出廠價格總指數的周平均值為每公斤20.14元人民幣(下同)，按周上漲1.1%，按年則大升46.3%。



根據綜合研究及判斷，內地豬價已提前進入上升周期，主因是養殖戶和具規模的養殖場對後市看漲情緒升溫，加上生豬存欄量下滑，出欄節奏放緩，供應緊張支持生豬價格上漲，而屠宰企業大多選擇上調豬肉價格，以保證盈利空間。



事實上，該部門在4月中已表示，下半年豬肉價格可能大漲70%以上。根據野村估計，每公斤豬肉價格在2020年1月或升至33元的頂峰，相比今年2月每公斤僅18.5元，意味着潛在升幅達78%左右。更重要的是，目前豬肉價格已較2018年5月低位累升近40%，即累升空間逾倍。



換言之，目前在香港能買到的豬肉份量，在明年初只有一半左右...



該行又警告，今次捱貴豬可能歷時更久，主因是豬農擔心非洲豬瘟隨時再度殺到，不太願意增加生豬存量。

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