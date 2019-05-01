亞馬遜語音助手即時搵到用戶住址　惹私隱疑慮

外媒報道，美國電商巨人亞馬遜(Amazon)的內部員工再度爆料，該公司推出的語音助手Alexa，其評估團隊早前被揭露有來自全球各地的千名員工，負責監聽亞馬遜智能揚聲器Echo用戶與Alexa對話，部分談話內容並會進行錄音外，原來他們還可以查到用戶的位置數據，在部分情況下，並能輕鬆找到用戶的家庭住址。



今次的報道進一步指出，Alexa監聽團隊內的部分員工能夠獲取到用戶的地理坐標，並只要在第三方地圖軟件中輸入這些數據，便可輕而易舉地查找到用戶住址。



在媒體記者看到的演示中，一位亞馬遜團隊成員將軟件中存儲的用戶經緯度數據輸入手機的GPS地圖。不到1分鐘，這名員工就能看到該用戶的房屋照片，還有相應的地址。



喬治城大學法律中心教學研究員巴雷特表示，相比其他用戶信息，位置數據更加敏感。因為蒐集用戶的位置信息就意味着，當你不想被人找到的時候，有人就可能找到你。



對於今次在針對員工可能獲取用戶住址這一情況，亞馬遜回應：「甚麼人能獲得這一權限是受到嚴格規範的，只有少數的員工需要這一授權，獲得小量用戶的地理數據樣本，去訓練和改進Alexa的服務。」



報道稱，目前並不清楚有多少員工可以訪問這套系統。但有兩名亞馬遜員工表示，直到最近，他們認為絕大多數Alexa評估組的員工都可以接觸到用戶的地理位置信息。



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