日圓匯價「陰乾式」上揚　周四凌晨或大幅波動

目前日本正值慶祝新天皇登基的10日假期之中，到5月6日(下周一)才結束，金融市場休市。美元兌日圓自4月29日起有異動，當心香港時間周四(5月2日)凌晨2時美國聯儲局公布議息結果後，日圓匯價會突然抽升！



美元兌日圓於上周五(4月26日)、即十日假期開始前收報111.58，惟目前已跌至111.29水平，即日圓轉強；每百日圓兌港元由上周五7.031升至目前的7.0484，為4月10日以來最高。值得留意的是，目前成交非常清淡，處於3周低位，而且重心不斷變動，市場料進一步測試111整數關口。



美國總統特朗普在聯儲局議息期間，發炮要求當局應減息1厘，並推出量化寬鬆，令市場十分關注香港時間周四凌晨2時30分主席鮑威爾舉行記者會時的言論，一旦突然「超鴿」，恐觸發美元應聲回落，令日圓突然大幅轉強，投資者宜多加關注。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/