包你估唔到！「股神」巴菲特銀包會有多少現金？

「股神」巴菲特多年來高踞一眾財富榜前列位置，估計身家達890億美元(約6,942億港元)。不過，他出名「慳家」，鮮有胡亂揮霍的新聞，最著名的更是每天僅花費3美元(約23.4港元)購買早餐。



那麼，貴為「股神」、又是全球財富前列份子，同時不喜歡使用信用卡，他究竟會放多少現金在銀包呢？



外國傳媒報道，他在周一(4月29日)接受訪問時揭開謎底！他說：「我最有可能的情況是帶着400美元(約3,120港元)現金。我98%時間會使用現金，如果在餐館，時常會以現金買單，因為較其他方法簡單。」



對於信用卡，他說：「我在1964年的時候申請了一張。」這意味着「股神」並不喜歡「先使未來錢」。

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