今年股市難「五窮」　又係多得特朗普？

5月到了,除了香港投資者耳熟能詳、並掛在口邊的「五窮」魔咒外,美股亦有「5月沽貨並走人(Sell in May and go away)」之說。不過,今年會適用嗎?答案是遇着美國總統特朗普第3年任期,根據往績,美股「五窮」機會低,幾乎可以肯定是「牛皮市」居多。



外國傳媒報道,美股之所以有「5月沽貨並走人」之說,是因「萬聖節效應」。歷史上,由11月1日持貨至4月30日的回報,遠遠跑贏由5月1日持貨至10月31日,並跑贏純粹「買入後持有」,久而久之就有上述口號。



更具體的數據是,自1950年起,若投資者投入1萬美元,並僅僅在每年的5月1日至10月31日進行投資的話(假設買入標指基金),到目前僅餘4,138美元,即損失了5,862美元。



相反,若將1萬美元在每年11月1日至翌年4月30日進行投資的話,現時回報高達2,836,350美元。足見回報有天淵之別,絕對不是開玩笑!



不過,近年回報的鮮明對比不再那麼強烈了。舉例來說,在過去6年,有5年是道指於5月至11月期間「升市」,若投資者機械式在4月30日沽貨,而於11月1日買回的話,會錯失部分利潤。



再者,有周期理論教父之稱、著有《股市周期》一書的作者Jeffrey Hirsch表示,今年情況較特殊,為2020年總統大選年之前的一年,往績顯示是每位總統4年任期之中,股市表現最好的就是第3年(即2019年),主要因為準備拉票,目前再加上美國經濟向好、企業盈利不差,以及聯儲局「放鴿」,料5月股市大跌機會微。



事實上,往績亦顯示,過去美國總統第3年任期內的5月都沒有冧市,例如:2015年5月道指累升0.9%、2011年跌1.8%、2007年升4.3%、2003年亦升4.3%、1999年跌2.1%、1995年升3.3%、1991年升4.8%。

------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界,每日更有百萬籌碼等你領取!立即免費下載,體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲!

遊戲下載:

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事,即click以下連結:

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/