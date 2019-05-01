新盤UPDATES：勞動節睇樓旺　入票量破紀錄

樓市轉旺，新盤收票情況理想，個別大型住宅項目於數日內狂收逾萬張入票。



●MONTARA累收逾1.25萬入票 超購24倍

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MONTARA，截至周三(5月1日)晚上8時，已接獲超過12,500張入票，周三單日更收超過3,500張入票，為該集團單日收票新高紀錄。以該盤本周六(5月4日)首輪銷售發售的500伙計算，超額認購約24倍。



會德豐地產常務董事黃光耀表示，該盤入票人士中，有約150組為有意購買2至4伙的大手客。他續指出，項目將於本周五(3日)下午2時截票，預計累積收到約15,000張入票。他又預計，該盤首輪銷售可以沽清500伙，屆時視乎情況加推，又認為之前加推時加價較克制，料未來有5至10%加價空間。而餘下的100多伙，預計亦會以價單形式推出。



至於項目第7B期的銷售部署，他表示，由於較遲申請預售文件，故料最快亦要相隔2至3個月才會推出。



對於項目收票理想，會德豐地產主席梁志堅預計，首輪銷售可沽清，坦言本身希望可以再加推單位，惟需要與合作夥伴商討。近月樓市轉旺，他認為現時經濟不是好，只是普遍市民抱着未來住宅供應不足的心態，因而加速入市，交投亦有所增加。他又表示，希望政府可以有明確及長遠的土地供應計劃，令每年樓價升幅約5至10%，認為此情況屬健康水平。



●屯門掃管笏NAPA連沽兩座洋房

同系屯門掃管笏NAPA今日(5月1日)連沽兩座洋房，其中D5號屋以2,680萬元售出，而D17號屋以2,844.8萬元易手。該項目四月份連沽6座洋房，套現約1.7億元。



●何文田瑧樺累收2000票

新世界發展(00017)旗下何文田瑧樺，截至晚上8時，累收逾2,000票，7成入票人士為用家及家庭客，3成為投資者。以本周末(5月4日)發售全盤240伙計算，超額認購逾7.3倍。



該公司營業及市務部總監黃浩賢表示，項目位於傳統豪宅地段，不擔心與近日推售的項目客源重疊，有信心會於短期內沽清。



●海日灣II收約450票

消息透露，將於周六展開次輪銷售共366伙的億京發展旗下大埔白石角海日灣II，市傳最新收票約450張。



●澐灃洋房逾5150萬沽

永泰地產(00369)等的沙田九肚澐灃沽出G20號洋房，實用面積2,077方呎，成交價5,150.96萬元。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，該盤4月至今共沽出21座不同類型的洋房，套現金額逾9.5億元。

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