【地產專題】二手屋苑估價連漲4個月

隨着購買力湧現，樓價極速回升。《東網》追蹤20個大型二手屋苑單位，佔70%估價已連漲4個月，新界上車指標沙田第一城，更較年初低位急彈26.3%。



該屋苑16座高層戶，實用面積327方呎，估價於一月時曾跌至529萬元，短短數月已升至668萬元，上漲139萬元，呎價突破2萬元。美聯吳家權表示，沙田第一城兩房戶今年初成交價一度跌至418萬元，現時同類叫價已由530萬元起。事實上，項目四月錄約30宗成交，個別戶型單位做價更重返去年高位。



同區二線物業沙田中心表現亦不俗，該盤佳寧大廈低層戶，估價按月雖僅升2%至565萬元，但相比之前跌至481萬元，高出17.5%。該行梁兆堅指出，由於新界區有新盤開售，以致上月沙田市中心屋苑只錄得14宗買賣，按月急跌約33%，但做價升勢則持續。



另一個估價反彈達兩成屋苑為天水圍嘉湖山莊，當中樂湖居6座高層戶，實用面積548方呎，現為606萬元，相比一月低位504萬元，亦漲逾百萬元，呎價逾1.1萬元。中原伍耀祖稱，該盤4月份價量齊升，全月錄約44宗買賣，但踏入下半月，交投明顯放緩，原因是市場選擇不多，同時業主叫價進取，議價幅度收窄至最多1%。



多個市區盤本月估價升勢凌厲，帶動今年彈幅超過一成。鰂魚涌太古城順安閣低層戶，實用面積580方呎，按月升9.2%或94萬元，現達1,115萬元，與低位956萬元相比，高出16.6%。美聯吳肇基透露，項目單在3、4月已錄至少逾70宗交投，由於盤源被消耗，料5月成交有機會減慢。而最新一宗個案為建安閣中層H室，實用面積580方呎，作價1,210萬元，呎價20,862元。



同區康怡花園E座中層戶，實用面積524方呎，今年估價亦升10.5%至841萬元。由於平盤難求，以致質素稍遜單位亦不乏買家承接。中原楊文傑表示，H座一個14室兩房戶，實用面積524方呎，雖然位處低層，但因業主願以800萬元出售，有買家見售價較同區居屋康山花園還要低，故決定承接，呎價15,267元。



至於九龍指標屋苑中，以茶果嶺麗港城本月估價升幅較佳。該盤18座高層戶，實用面積517方呎，單月上升6.1%至761萬元，較二月時僅677萬元，累漲12.4%。該行洪金興表示，將軍澳新盤即將推出，吸走東九龍二手屋苑客源，令該屋苑上月交投減至約12宗，平均實用呎價則升至約1.42萬元。



理工大學建築及房地產學系教授許智文認為，中美貿易戰勢趨緩和，而息口仍維持低水平，加上中國經濟持續有增長，對本港樓市均有正面作用。他預期，未來氣氛仍向好，預計今年樓價升幅介乎5至10%。



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