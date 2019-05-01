樓價UPDATES：買家加速入市　沙田成交跑出

買家見樓價不斷攀升，積極加快入市步伐，帶動沙田區多個屋苑錄得成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區

●大角咀港灣豪庭7座高層E室兩房戶，向西南望海景，實用面積約371方呎。業主以約1.7萬元放租1星期，即吸引外區客洽詢，議價後以1.66萬元租出，實用呎租約44.7元。新租客為單身人士，心儀單位座向佳，因此睇樓1次便決定承租。



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新界區

●二手交投氣氛向好，買家普遍對後市有信心，入市步伐加快。沙田好運中心竹林閣中層B室，實用面積390方呎，以兩房間隔，議價後以700萬元易手，實用呎價17,949元。原業主則於2011年以298萬元購入上址，單位期內升值約1.3倍。



●沙田新城市廣場3座低層D室，實用面積645方呎，以三房包括套房間隔，議價後以1,200萬元易手，實用呎價約18,605元。上址為原業主於2011年以550萬元購入，持貨至今帳面獲利約650萬元。



●天水圍居屋天富苑F座高層7室三房戶，實用面積650方呎，獲區內綠表買家於未補價第二市場以460萬元購入，實用呎價7,077元屬市價。據了解，上址為原業主2001年以約97.8萬元購入，現升值逾3倍。



●屯門華都花園錄即睇即租個案，該單位為5座中層C室，實用面積412方呎，以兩房設計。租客為區內人士，因熟悉該區環境，加上見單位附有裝修及齊備家電，同時業主願減500元，即以1.15萬元承租，實用呎租27.9元。

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