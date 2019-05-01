夜市UPDATES：美股及港股黑期靠穩　Apple飆近6%

蘋果公司(Apple Inc.)股價愈升愈有，高見212.68美元，狂飆5.98%，市值已重上1萬億美元。



另外，美國公布，作為經濟前瞻指標的4月ISM製造業採購經理指數(PMI)大降至52.8，遠遜市場預期55，為2016年10月以來最低。這反映美國第2季經濟增長欠缺動力。



數據公布後，美匯指數低見97.266，跌幅達0.26%；反映整體融資指標的10年期美債孳息率跌至2.477厘。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報29,801點，高於周二(4月30日)現貨收市29,699點。



有市場分析認為，數據在聯儲局公布議息結果前公布，或預示當局立場將「偏鴿」，反而有利金融市場表現。



【21:51】雖然蘋果公司(Apple Inc.)業績勝預期，但市場主要觀望美國聯儲局於香港時間周四(5月2日)凌晨2時公布議息結果，美股早段窄幅上落。道指報26,651點，升58點或0.22%；標指報2,950點，升4點或0.15%，再創新高；納指報8,125點，升29點或0.37%。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報29,768點，稍微高於周二(4月30日)現貨收市29,699點。



聯儲局除了公布議息結果外，主席鮑威爾亦會於凌晨2時30分舉行記者會。鑒於美國總統特朗普事前要求聯儲局重啟量化寬鬆(QE)及減息1厘，鮑威爾會否發表「超鴿」言論惹關注。



另一個困擾市場多時的中美貿易談判因素似漸見明朗。美國財長姆紐欽周三(5月1日)透露，與美國貿易代表萊蒂澤及中國副總理劉鶴進行了「具建設性的會談」，並說：「我們將會繼續在下周(5月8日)於美國華盛頓會談。」



個股方面，蘋果公司公布，截至3月30日止財季，收入按年跌5%至580億美元，好過市場預期的575億美元；淨利潤按年跌15%至116億美元，每股盈利2.73美元，亦好過市場預期的2.36美元。同時宣布計劃斥資750億美元進行回購，亦提升派息5%，每股派77美仙。公司又預期，本財季(4至6月)收入介乎525億至545億美元，高於市場預期521億美元。



在一連串利好下，股價早段大升5.5%，報211.82美元，市值再度逼近1萬億美元。



後市方面，近年測市準繩，包括2016年7月預言美股12個月最少狂飆20%、2018年1月預言股市升得多要調整、3月叫人撈底，到了2019年3月指美債孳息倒掛是入貨信號，結果一一言中的大好友，Canaccord Genuity股票策略員Tony Dwyer認為，隨着美股連升4個月，已屆超買水平，短期或會回調5%，惟不會大跌。



他表示，若以14周隨機震盪指標(Stochastic Oscillator)來看，標指已屆極度超買及樂觀水平，預計短期內極有機會要調整，但幅度料相當有限，最多是3至5%之內。一旦如此，是極佳的入市時機，可增持科技、金融、工業股。



【21:35】美股在5月首個交易日報捷，道指高開58點，報26,651點；納指漲42點，至8,137點。



蘋果公司(Apple Inc.)唱好今季收入前景，股價早段漲4.5%至209.7美元，市值再度直逼1萬億美元大關。摩根士丹利分析員休伯蒂表示，Apple今季收入預測較預期佳，加上唱好iPhone銷售前景的言論，帶來正面驚喜，考慮到投資者原本的負面情緒，相信會推動股價上升，將Apple目標價由234美元上調至240美元，又提到服務業務繼續增長，以及明年有望拓展5G業務，將成為股價下一輪上升動力。



社交媒體Pinterest周二股價急插9.57%，結束掛牌以來的7天升浪，主要是Google母公司Alphabet業績欠佳拖冧整體科網股。Pinterest周三早段報31.36美元，回升1.23%，仍遠高於19美元的招股價。



標指今年連升4個月，創去年9月以來最長升浪，4個月累漲17%。法興策略員認為，投資者「5月沽貨離場」之理論今年不會應驗，原因是踏入今年，市場的盈利預期已頗悲觀，展望未來，企業盈利增長應會見底，因此認為踏入盈利衰退周期言之尚早，該行料標指短期內有空間升上3,000點，即較現水平再升2%。

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