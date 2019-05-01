美國人講嘢你信嗎？除了庫克　他們也看好中國經濟

外國傳媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克表示，相對於3個月前，他目前更多地看好中國經濟。然而，他絕不是個別例子。



庫克指出，隨着中美貿易對話已見改善，加上中國刺激經濟政策激活了消費者信心，「我們固然對90天前的感覺更好。」



除了庫克，華爾街大行之一的高盛行政總裁所羅門周一(4月29日)也表示，毫無疑問，中國採取了良好的刺激經濟政策。



全球最大投資管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)上周亦稱，中國在穩定經濟上做了令人鼓舞的工作，透過財政政策刺激，令他對中國前景保持正面。



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