手機支付漏洞難免　專家教你「四大要訣」保平安

香港流行的手機支付工具五花百門，但不時爆出各種保安問題，香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉接受訪問時，提出「四大要訣」保障個人資料安全，包括將手機上鎖及定期更新手機系統等，以免被不法之徒盜用身份進行不恰當交易。



●手機上鎖 安裝官方程式

他認為，手機支付漏洞必然存在，而市面流行的智能手機普遍設有生物認證解鎖功能，即指紋或面部識別解鎖。市民首先需要及早將手機「上鎖」，即使遺失手機亦不用擔心遭陌生人拾獲後，使用手機內任何與金融活動相關的程式而導致金錢上損失。



其次，市民應盡量於官方平台下載手機程式，原因是手機官方平台均會經嚴密的保安檢查後才允許軟件上架。相反，經非官方平台下載程式可能內含「木馬病毒」，黑客便有機會入侵手機系統，並盜取電子錢包、信用卡甚至網上銀行資料等。



●更新系統 檢查交易數據

另外，定期更新手機作業系統，可同時升級手機內置防毒軟件，進一步防止木馬病毒入侵手機。他又提醒市民勿嘗試俗稱「越獄」的方式，自行修改手機原廠系統，否則更容易被黑客經不同的渠道入侵手機內部資料。



檢查交易數據為重要一環，他建議市民可多留意會否有可疑的電子或手機支付小額交易紀錄，一旦發現應立即向相關支付商或銀行求助，以防止支付工具被持續盜用，並盡快升級保安要求。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm