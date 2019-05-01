澳門賭收挫逾8%　近三年最差

澳門博彩監察協調局公布，4月份澳門博彩收入按年倒退8.3%至235.88億澳門元，不但連續兩個月錄得按年跌幅，更是2016年6月之後跌得最急。今年首4個月累計按年倒退2.4%。



訊匯證券行政總裁沈振盈表示，4月份澳門賭收下滑實屬合理，維持全年低單位數跌幅的估計。他指出，中央今年經濟政策是力求穩定，流動性只會「時收時鬆」，大方向不會「放水」。以當局打擊洗黑錢和走資，澳門貴賓廳已經「谷唔起」，因此澳門博彩市場難見顯著增長。



他續指，雖然中場逐漸成為賭企的主要收入來源，但提醒中場賭收即使有增長，也不會追上訪澳旅客的增長，因為訪澳旅客當中只有一部分是賭客，直言部分券商對澳門賭收過度樂觀。他又看淡濠賭股，相信股價可能會向下調整。



事實上，內地大型券商中金公司早於4月中已經下調澳門今年賭收預測，現估計有可能按年原地踏步。該行又特別將貴賓廳今年賭收預測由倒退2%，進一步下調到銳減13%，主要是禁煙令所帶來的衝擊較原先預期為大，而且內地有可能收緊資本外流。

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