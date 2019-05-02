古勝：內銀股只啱穩陣收息

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，內地五一長假期展開，A股休市及缺少北水影響下，周二港股主板成交縮到落739億元，反映部分投資者已隨內地股市齊齊放假。另外，周四凌晨美國聯儲局公布議息結果，聯儲局對息口前景之態度，料可反映對經濟前景的睇法。



查實，聯儲局早前由鷹轉鴿，本不利美元發展，惟期間美匯指數不跌反升，主因環球各國經濟亦唔見得比美國好，其中澳洲及新西蘭央行年內減息機會升溫，間接增加美元與其他外幣息差進一步擴闊的機會。另外，在聯儲局結束收水及停止加息下，美股近期反覆向上，亦正好印證這點。



部署上，即使港股近期被A股拖後腿，但既然環球投資市場水頭仍然充足，短期要大跌亦機會不大。



當然，唔跌唔代表會大升，好似隻港股晴雨表香港交易所(00388)就正好作為例子。該股自3月至今，主要在263至280元之間上落，只有在4月初有幾日衝過上280元樓上，但好快又重返橫行區內。



其實近期影響港交所的不明朗因素唔多，最貼身就數到市場正觀望即將「開板」的內地科創板對港股的影響。再從時間上作考慮，港交所將於下周三公布首季業績，近幾日港股成交因內地假期轉靜，令此前股價變身「定海神針」機會唔細，故值博率不高。



既然市場大主題欠奉，繼續炒股不炒市。內銀股陸續公布首季業績，但股價於績後表現一般。若是穩陣投資者，不妨睇睇有冇機會偷雞買多少來收息。五大國有銀行中，先睇建設銀行(00939)，今年首季淨利潤按年升4.2%；中國銀行(03988)及工商銀行(01398)同樣多賺4%；而交通銀行(03328)及農業銀行(01288)則分別多賺4.9%及4.3%。



純睇數字確係唔錯，惟股價普遍彈唔起不特止仲要回吐。從基本面睇，雖然話阿爺早前持續加大放水力度，又推出大型減稅降費措施，且中美貿易談判進入尾聲，應有利作為百業之母的內銀股業務，而這亦從內銀首季業績數據上反映出來。



不過，市場始終憂慮中央大力支持民企，要求國有大型商業銀行的小微企業貸款增長要達到30%以上，變相增加企業貸款質素轉差及壞帳撥備增加的風險。



策略上，買內銀股，就要有中長線投資的準備，皆因行業賣點並非資產增值與盈利大幅增長，而是主要基於業績穩定、估值吸引及周息率不俗等因素，其中整體質素較佳的工行及建行，市帳率皆約0.8倍，往績市盈率5.9倍及6.1倍，周息率5.1厘及4.9厘，單睇數據確係具備吸引力，只係股價橫行為主，只要唔怕悶，可視為收息股之選！

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