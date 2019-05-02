林嘉麒：做好下一輪入市準備

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，本欄提及過，周二大市走勢將成本周關鍵。事實上，中港股市表現亦是意料之內。首先，內地4月份製造業PMI為50.1，比上月回落0.4個百分點，大數較市場預期差。數據公布後，港股最多跌200多點，恒指再次失守10天及20天線，周二收於29,700點以下，報29,699點。



不過，內地股市情況卻未受數據影響，反而一改近日弱勢，股指全線回升，滬綜指六連陰後出現回升，儘管日內繼續試低位，惟短線或出現回穩迹象。



事實上，一個月前也曾對PMI作過分析，遠超預期的3月份PMI數據，會令投資市場興奮，投資情緒提高，要求也因而增加。短線會要求更多優於預期的數據，一旦個別數據未能滿足投資者，或者個別細數走樣，短線投資者就會先離場，中港股市會出現類似情況而下跌。4月中旬，中國經濟數據較預期好，惟未見驚喜，加上對降準失望了，出現一輪沽壓，情況是想像得到的。



老實說，調整是好事，恒指畢竟連升4個月，健康調整是需要，內地4月份PMI遜預期是調整的藉口。五一假期內地休市，也是考驗港股在沒有A股影響下，測試恒指受外圍影響的程度。例如聯儲局公布議息結果及言論、美國周五的非農數據等，也可知道怎樣影響港股短期表現。



周二曾寫過，若4月初憧憬的經濟前景開始變得悲觀，或者市場有另一風險出現，就算聯儲局本次議息變鷹，非農數據差，大市回調應屬於短暫，大家仍可於低位略為加倉，因為在等待中美貿易協議出台前，就算淡友做淡也未是時候。



何況在看過4月PMI數據後，筆者認為中國經濟情況比我想像中好。PMI是連續兩個月位於臨界點之上，細數比預期好。大型企業PMI為50.8，雖比上月回落0.3個百分點，但仍高於製造業總體0.7個百分點。



中型企業PMI為49.1，比上月回落0.8個百分點。不過，小型企業PMI為49.8，比上月回升0.5個百分點，為6個月高點，特別是生產指數為51.2，已連續兩個月位於擴張區間，表明近期出台的一系列精準有效的減稅降費，以及支援小微企業健康發展的政策措施，效果逐步顯現，小型企業生產經營狀況有所改善。



再者，高技術製造業PMI為52.9，新出口訂單指數和進口指數為49.2和49.7，分別高於上月2.1和1個百分點，均連續兩個月回升等。因此，A股在假期前回穩是好現象，港股近期有圓頂情況，相信短期會出現調整，假若出現調整時，也是部署下一輪投資的好時機。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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