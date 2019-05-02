陳錦興：中國建築可重拾動力

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指續在3萬點以下調整，短線資金或會轉向盈利增長具保證及國策支持的股份，基建股會是其中之一，中國建築(03311)可以留意。早前首季業績重拾增長動力，加上新增合約金額較預期好，買盤已較前主動。技術走勢也在轉好，平均線的排列再呈向上之勢。



中國建築今年首3個月營業額約115.55億元，按年跌約0.5%，經營溢利及應佔合營企業盈利約21.65億元，升約28.5%。期內，新簽合約額約346億元，相當於全年目標的28.8%。截至3月底止，在手總合約額約3,970.7億元，其中未完合約額約2,554.1億元。



經過去年盈利倒退18%及大減派息後，市場已在消化有關負面消息，股價漸由低位反彈。首季業績再讓市場回復信心，一來是盈利增長強勁，較管理層目標未來兩年複合盈利增長達兩成還要高；二來是新簽合約金額首季已達全年目標1,200億元的28.8%，預示今年達標機會高。



集團在香港參建多項大型基建，具良好品牌，未來大灣區也有龐大基建需求，中國建築當可從中受惠。今年國策以加大基建發展力度為主，經營環境仍有利，預期今年盈利增長20%，盈利透明度高。現價預期市盈率7.5倍，估值吸引。建議可於8元吸納，目標9.2元，止蝕7.5元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

