彭偉新：內需股短線續受追捧

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，港股在4月期指結算後，又再進入五一假期，投資者擔心「五窮六絕」的效應下，入市轉為審慎，暫時大市相信仍然未有突破的機會。近日港股除了成交額偏低外，流入的資金規模亦見縮減，反映出投資者對後市的看法仍屬偏淡。現時港股於高位整固，投資者可繼續等恒指作出較大回調後才再入市。



資金持續流向內需股，主要是個別內需股公布的季度業績較預期為佳。另外，投資者仍然相信內地經濟增長需要依賴刺激消費作為主要動力，因此，近期在市況開始轉弱下，有較多的資金流入內需股。



華潤啤酒(00291)股價於去年6月升上39.9元後回吐，並持續下跌至今年1月低位24.1元後才見底回升。股價經過了近4個月的反彈後，已成功升穿所有的移動平均線，更已收復整個跌浪總跌幅的61.8%。因此，預期股價有機會繼續反彈，投資者可於35.8元水平買入，上望39.9元，跌穿33.5元沽出止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

