倫敦股市微跌　Sainsbury漲近4%

倫敦股市周三偏軟，英國富時100指數收報7,385點，跌32點或0.44%。歐洲主要股市五一假期休市。



個股方面，英國大型超市Sainsbury股價收市上漲3.91%；該公司發布初步全年業績顯示，基本稅前利潤好過市場預期。



英國房地產開發商Persimmon股價全日挫0.63%；此前，該公司預計今年訂單減少，同時警告成本上漲。



倫敦證券交易所集團首季總收入按年升5%至5.46億英鎊，淨利潤亦錄得按年升幅；股價收市上升逾3%。



另方面，英國工黨商務發言人表示，目前有關英國脫歐的談判積極，與執政保守黨的談判有望打破僵局。

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