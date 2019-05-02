溫灼培：聯儲局取向成美元關鍵

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，歐元區19個核心成員國第一季GDP按季增長0.4%，遠勝市場預期，亦高於去年第4季的0.2%增長。但如以按年比則只維持1.2%增長，與去年第4季相若。



因應去年第4季經濟增長按季比實在微弱，曾一度令市場擔心區內首季經濟隨時出現按季收縮。所以當上述數字公布後，對市場可謂鬆了口氣。至於區內3月失業率回落至7.7%亦為鼓舞。受惠於上述數字，歐元重返1.12美元之上。



往後要留意的是，於今晨聯儲局的議息會議。執筆時雖未知曉聯儲局的取向，但如聯儲局一旦出言表示對近期美元強勢感憂慮，如表示擔心會有損美國經濟等，不排除美元會進一步回落，屆時歐元則有機重回1.12至1.15美元這維持了近半年的波幅範圍。



美國總統特朗普一直反對強美元，擔心有損美國出口，提防他會透過聯儲局把美元壓低。當然，若聯儲局不作任何阻止美元上升的舉動，歐元或於1.1280美元便止步，並掉頭回落。

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