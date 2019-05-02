金曹：避開防守力弱個股

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，4月期指以29,817點結算，比3月結算價28,720點高了1,097點，雖然未能突破3萬點大關，但好友也可說大勝。如以3月期指上升計，是3.82%升幅，如以4月期指高位30,336點計，波幅5.63%。換作期權計價程式，即引恒指引伸波幅推算上下限是13.2至19.4。



雖然很多人唱淡5月走勢，但期權莊家對市況及大戶注碼相對掌握得準確。現目前開出的引伸波幅維持在大約15的低位，其實暫時不需要自己嚇自己，認為必然出現五窮六絕。比較合理的判斷是，除非引伸波幅持續上升到超過19.4，否則5月的跌幅或波幅應不會與4月相差太遠，維持在1,100至1,600點之間。



期指轉倉期間，大手期權Put部署在28,000、29,000及29,200點，表示大戶比較有把握5月可以見到29,000至29,200點的支持位，而28,000點距離結算價29,817點超過1,800點，估計跌穿的機會不大，而上方29,817 + 1,097 = 30,914點，相信5月結算也很難見到。



期權活躍Call只是在30,200至30,800點，也符合預測5月或可見到30,200點，但要升穿30,800點難度頗大。以目前低引伸波幅及29,100至29,383點的裂口上升阻力評估，5月很可能仍是下方不多於1,600點、上方少於1,100點的走勢，即5月最壞打算是下方見28,200點、而上方是30,900點。除非見到跌穿29,100時引伸波幅大升高於19.4，那淡友才有可能測試28,200點支持。



5月預計走勢偏淡，要留意已經轉弱的股份：例如股價低於10天線、而20天線又低於50天線的向淡排列，也要避開綜合分析員評級較低的股份，如此以技術趨勢及基礎因素評估，5月需要避開以下股份：中電(00002)、中芯國際(00981)、民生銀行(01988)、瑞聲科技(02018)，要等5月尾才評估抗跌力是否足夠。



當恒指出現較深跌幅，例如接近到28,600點，進取投資者的可買入基礎較佳的如中國平安(02318)、友邦保險(01299)，而騰訊(00700)支持位為預期32倍PE約360元。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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