陳蓓敏：滙控季績惹空間

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，假期前，無論官方4月製造業採購經理指數和財新中國採購經理指數，皆較3月稍遜，尚幸兩組數據皆立於50之上，擴張速度緩慢。非製造業商務活動指數為54.3，按月回落0.5個百分點，市場觀望中美貿談，美國貿易代表周二到訪北京。



踏入5月，是否五窮？再接六絕？宏觀經濟方面，美國首季經濟增長出乎預期之好，中國亦不弱，首季國內生產總值升6.4%。歐洲整體也見穩，雖然英國脫歐仍未明朗，得延遲生效，短線有喘息空間。再者，市場對脫歐事宜已消化一段長日子，其影響將傾向淡化。美、歐、中三地短線難見大調整誘因下，港股料見平靜而偏軟。



周二港股主板成交為739億元，本周缺乏北水下，周四及周五更見靜態。多間中資金融企業公布季績，中國平安(02318)首季多賺77%，錄得455億元人民幣，股價順勢做好，欲破高位。內銀巨頭平均首季純利升逾4%，穩定惟乏驚喜。



周五將是滙豐控股(00005)公布首季業績，市場預測除稅前溢利均有一成增長，且有回購預期。最令投資者關注是掌舵人范寧，如何令大笨象變成小飛象，使收入增長起動。同業者渣打集團(02888)已率先公布季績和宣布10億美元回購行動，股價在周二受消息刺激，升5.9%，收於70元以上。業績漸見改善下，股價前景有憧憬空間。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，持有滙控，客戶持有滙控及渣打，證監會註冊編號：ACG 082)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

