楊俊文：趁調整瞄準優質股

勝利證券資產管理部基金經理楊俊文在東方產經「專家點評」專欄表示，美息回穩、企業利潤上升、中美貿易戰快將有成果、香港及內地房價上升以及美股創新高等，幾乎一面倒支持全球股市上升。筆者已經提過由於股市已經反彈兩三成，輕微調整是必須的，但投資者別期望整固幅度會好多。



香港市場一直特別偏愛穩定收息股份，如公用類別或房地產信託基金，當中最突出的是領展(00823)一類房託基金，公用類別則是煤氣(00003)一直跑出。其他強股就是一些個別優質股如恒生銀行(00011)、萬洲國際(00288)、白雲山(00874)、比亞迪電子(00285)及中國平安(02318)等，投資者可在這次調整浪中尋寶。



至於後市會否破頂，真的非常受美國10年期國債孳息率影響，若跌至2.2至2.3厘水平，恒指31,000點指日可待。



日本放假多天，日圓有機會在這段期間急升，令全球資金出現短缺，這點是未來一周的焦點，必需關注。



勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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