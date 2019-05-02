鄺民彬：海爾電器前景看俏

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄表示，內地4月製造業PMI遜預期，周二港股低開後跌穿10天(29,854點)及20天線(29,840點)，恒指收報29,699點，跌193點，國指報11,542點，跌95點，主板成交減至739億元。



海爾電器(01169)公布，首季純利增長10.3%至9.2億元人民幣，主要受惠於原料價格回落。周二股價逆市升2.5%。主營的洗衣機業務明顯改善，首季收入扭正，錄得4%的按年升幅，去年第4季則跌4.6%。雖然市場對刺激家電消費政策的憧憬輕微降溫，但隨着內地房地產市場回暖、4月起調低增值稅及去年下半年基數較低，白家電的收入及盈利前景有望改善，板塊龍頭值得關注。



豬肉股近期由豬價支撐向上，萬洲國際(00288)作為其中一隻概念股，公布季績後股價再次轉強，周二飆升5.4%。集團首季純利按年跌21.3%至1.96億美元，惟市場普遍看好其第二季表現復甦。



事實上，豬肉價格上升對萬洲好壞參半。一方面受惠於中美豬肉價差及中美貿易戰緩和，美國生豬貿易量有望提升。另一方面，內地包裝肉利潤料會承壓，管理層指將會透過加價及產品組合升級以紓緩成本壓力，然而分部利潤的走勢需要留意。



展望後市，市場注視美國聯儲局議息結果及四月非農就業數據，加上五一黃金周的觀望氣氛濃厚，港股大市成交連續五日少於1,000億元。A股於下周一始復市，港股短期上升動力有限，料恒指繼續受制於30,000點。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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