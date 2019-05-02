【名家筆陣】易憲容：A股回落　散戶焦慮易錯判

可以說，今年中國股市從年初開始，一直到4月初，三大股市指數芝麻開花節節高，一直在上漲。在前三個月滬綜指上漲了27%，而深成指上升幅度更是大，漲幅達50%。這樣的一個股市上漲幅度，肯定會讓先進入投資者個個樂開花。



在4月中旬，三大股市指數開始回調，但調整的幅度不是太大。但是，在截至4月26日這個星期的5個交易日中，有4日錄得下跌，上周五三大股指更是集體下跌，滬綜指在失守3,100點大關之後，最終收報3,086點，下跌37點，跌幅為1.2%。深成指收報9,780點，跌1.28%；創業板指數報1,657點，下跌0.73%。



總結上周，滬綜指累計下跌5.64%，創半年來最大單周下跌幅度；深成指累計跌6.12%，創業板指數則跌3.4%。由於股市下跌，上海及深圳兩市的交易額也大幅下降，上周五兩市成交額只有6,240億元人民幣，比上一個交易日的7,334億元還下跌減少15%，上海股市的成交額更是減少到2,748億元。



股市的成交額大跌，不僅意味着投資者不想這個時候進入市場，也意味着股市投資者正在觀望，以此來評估後市走勢。



當然，被視為內地股市走向「風向標」之一的境外資金，上周也在不斷地流出內地市場。上周五通過滬港通淨流出的資金達5.87億元。這是連續第五天淨流出，其中，滬股通淨流出15.9億元，但深股通淨流入10.03億元。全個星期，通過這個渠道外部資金累計淨流出106.88億元。俗話說，春江水暖鴨先知，境外資金淨流出內地股市，一方面在於這些資金正在獲利退出，另一方面，也可能是他們短期內不看好內地股市。



本來，三大股市指數有一定程度調整或下跌，其實也算不了甚麼大的事情，因為今年以來三大指數上漲那樣多，上海股市上漲的幅度近30%，深圳的股市上漲近50%，有如此大幅度的上漲，股市出現調整很是正常。市場上的投資者，任何一個事件都可能成為股市下調理由，否則，內地股市只是像前幾個月那樣漲下去，估計不會在太久，內地股市的泡沫又可能形成，中國股市問題可能又來了。



上周內地三大指數下調的理由，當然是4月19日中央政治局會議的內容。許多分析認為，由於最近中國公布的經濟數據比市場預期的要好，政府刺激經濟的政策會有所改變。比如，中國人民銀行的貨幣政策不會再那樣寬鬆，房地產政策會適度收緊，減費減稅的政策不會那樣雷厲風行等等。



所以，中央政治局會議之後，許多過度解讀的分析大行其市。不少分析認為，如果人行的貨幣政策收緊，內地的房地產政策的調整，這些政策都將影響內地股市，甚至於影響今年以來這一波中國股市行情。因為，如果人行的貨幣政策收緊，市場的流動性減少，中國股市調整也是必然。



但實際上，正如人行官員出來解讀的那樣，市場形勢的變化，貨幣政策有些微調是很正常的，這並非是人行的貨幣政策重大調整，否則，貨幣政策一成不變，人行的貨幣政策根本不可能引導市場預期。不過，這種解釋也僅是一般性而言，就具體的情況來說，在目前中國的金融市場，不僅國有銀行仍然佔主導地位，而且市場的融資饑渴症從來就沒有好過。無論是政府和企業，還是個人，都在過度使用中國的金融體系。



在這種情況下，不要說人行貨幣政策不會有多大調整，即使是有所調整，即使市場預期信貸政策會收緊，貨幣市場的利率在上揚，但實際上金融市場上的流動性並不會由此減少，只不過可能是信貸過度擴張的渠道與途徑會有所不同而已。從2009年以來，內地信用過度擴張有哪一年停止過，否則中國的政府、企業及家庭的負債會在短期內快速上升。



再就是，近些年來的內地股市，其股市行情並不在於貨幣政策鬆緊，也不在於市場的流動性多少，這些因素都不是內地股市漲跌最為重要的因素。2016年、2017年中國貨幣政策是那樣寬鬆，銀行信貸也快速增長，市場流性氾濫，但是這些錢並沒有流入股市，而是流入房地產市場。



故此，就目前的情況來看，影響內地股市最為重要的因素，是股市的賺錢效應。只要內地股市有賺錢效應，總是有資金流入這個市場。否則，市場的流動性最多，也不可能形成中國股市的行情。所以，人行的貨幣政策調都沒有出現調整，股市的投資者對此十分擔心。



有分析認為，要慎防中國的「豬周期」裏飛出「黑天鵝」。因為，今年以來，內地豬肉價格快速上漲，使得豬肉概念股股票大受投資者資金追捧，其股價也一路狂奔上漲。但是，最近市場又在擔心，如果豬肉價格快速上漲而引發內地通脹率上升，CPI上漲，這可能讓人行的貨幣政策進一步收緊。



也正是這種市場預期升溫，使得上周中國股市的豬肉概念股大跌，而由此影響整個股市。其實，這些僅是股市投資者炒作的理由，儘管中國的豬肉CPI是十分特別，豬肉的價格上漲會對CPI產生一定的影響，但其影響並非市場預期的那樣大。



假設中國豬肉價格真是對豬肉CPI影響很大，但政府在向市場公布的CPI時，政府也不會全面把這種豬肉CPI上漲全部反映到枱面上來，因為中國政府是不願意內地信用過度擴張的速度減下來，因為這是拉動中國經濟增長最為重要的工具。



其實，就目前內地股市的投資者來說，他們心中存在無限多的焦慮。因為2009年美國金融海嘯後，美國股市走出一波前所未有的上漲行情，讓股市的投資者賺得盆滿缽滿。但是，對於中國股市來說，儘管近十幾年來中國經濟增長速度遠高於美國，儘管中國在短時間內躍上了世界第二大經濟體，但除了2015年出現過短暫大漲大跌之外，中國股市從來沒有走出過一波像樣的上漲行情，而只是在低位徘徊，絕大多數的股市投資者都無法從股市投資中獲益。



面對當前中國股市這種局勢，中國股市投資者難免存在巨大焦慮，他們擔心今年這一波股市行情的結束而讓中國股市又回到原點。同時，他們也擔心，如果他們現在退出，如果中國股市再走今年前幾個月那樣的行情，那麼他們就可能失去一次財富快速增長的機會。何去何從？當前中國股市的投資者肯定會處於嚴重的焦慮中。



不過，對於當前中國股市的走勢，關鍵還是要看中國政府之意願。因為，目前中國股市基本上還是由政府主導的股市。就目前中國股市來看，無論股市看上如何市場化，但政府對中國股市的主導並沒有多少變化。既然中國股市是由政府在主導，而就最短期的目標來看，政府要推出科創板，並讓科創板不僅在制度建設上成功，而且要在發行上也成功。如果當前整個中國股市又持續下跌，那麼中國推出科創板失敗的概率就會大增。



所以，遠的不用說，就僅科創板近期推出的意義來說，內地股市的調整是不會太久的。就中長期目標來看，中國政府一直希望發展出如美國這樣的以股市為主導的金融市場結構，希望中國股市能夠得快速發展，以便能夠增加企業的融資渠道，降低企業的融資成本，中國的信用擴張更有成效，並讓其成為經濟增長的最大動力。



就中國政府的意願來說，當前中國股市短期小幅調整，只不過是向股市投資者提示風險而已。當前中國股市投資者的焦慮更多是來自中國股市以往經驗留下的傷痛。對於未來中國股市的走勢的觀察，更多的還是要放在中國政府對股市發展的意願上，這是對中國股市走勢觀察最為重要的基點。



易憲容

青島大學經濟學院教授，當代內地著名經濟學者，原中國社科院金融研究所金融發展室主任，以敢言著稱，有「房地產平民代言人」的稱號。

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