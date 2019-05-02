鄧澤堂：利好因素已預先反映

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易談判繼續進行，美國貿易代表萊蒂澤與財長姆紐欽將於北京與國務院副總理劉鶴為首的中方代表進行新一輪談判。



姆紐欽在訪問時表示，期望兩國能在未來兩輪談判中，達成最終貿易協議，並表示有關執行機制的談判部分即將結束，而兩國在五月初將在華盛頓繼續另一輪談判。有報道指，兩國已接近達成協議，談判已接近達成協議或是協議落空的關鍵時刻。



一直以來，最影響大市的政治事件中美貿易戰，看來已近尾聲，惟早前港股、A股以至美股皆於第一季持續向上，很大程度上是反映着投資者對中美貿易談判應能圓滿結束的預期。



除非有更進一步的利好事件提振，否則如無意外，中美貿易戰能順利圓滿結束，是已經反映的預期事件。往後因這政治議題再帶來向上動力機會不大。反過來說，若然出現甚麼意外，後市或有向下可能，伴隨着「五窮」的歷史智慧，投資者宜提防風險，恒指或先回試28,800點水平。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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