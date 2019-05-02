香港會計師公會：法證會計師角色日益吃重

商業欺詐案時有所聞，涉案人不乏財技了得的專業人士，調查人員在破解造假案時，須抽絲剝繭與罪犯高手過招，法證會計師在當中的任務是要識破不法之徒的財務偽術。



一般公司造假不外乎為逃稅、避過監管注意、左右股價、符合上市或規管規定等。為達到目的，它們會在帳目「做手腳」，蓄意漏報、錯報，以不同伎倆虛構收入、利潤、資產等財務指標，為業績「化妝」誤導投資者或監管機構。



以實案為例，一家上市工業設備公司因市場不景連續三年錄得虧損，為保上市資格，串謀第三方偽造交易合同，將貨品運到假貨倉，製造已付運的假象，然後將貨品拆件作為原材料出售，藉虛報存貨資料營造利潤，務求符合上市盈利規定。監管機構徹查後，下令公司除牌。



大部分造假案都有着相類特徵，例如很多高級管理人員運用職權操控決策，而最常見的手段是虛構資金流，透過假客戶、供應商或代理，偽造帳單、文件或第三方憑證，或將虛假交易混入真實資金流轉中，讓人難辨真假。



另一家犯案公司同樣是營造亮麗業績來達到目的。這家建材公司聲稱參與外地交通基建項目，編造虛假交易獲得大額利潤，由於年報顯示項目只歷時半年便完工，令人生疑。表面上，公司委聘代理將建材出口運到項目當地，但經深入調查後，發現建材在本國清關離境後，隨即轉運到其他地方再進口回本國。實情是公司自買自賣建材，基建項目是無中生有。



該公司除了偽造文件，還以假照片和官方信件來虛構施工假象，利用不同國家超過50家公司、逾百個銀行戶口來製造客戶紀錄。從千絲萬縷的交易紀錄中查出真相，需要付出的時間和精神不難想像。



很多個案都涉及造假帳的伎倆，造假公司亦可能從會計判斷入手(如收入確認、撥備、估值等)，影響會計核算，這方面得靠法證會計師來分辨拆解。若個案涉及的行業或項目性質愈獨特或複雜，就愈難識別。例如涉事公司常運用不同國家或地區的公司、大量銀行戶口來擾亂視線，掩飾資金來源和去向；又或者涉及海外交易，基於實地核查和監管權限等問題，調查和起訴的難度便加倍。



上述案例是經過法證人員審閱文件、查核員工、運用數據及法證分析，才能查出真相。法證會計師在協助調查時，要查看大量複雜帳目紀錄，發掘隱藏的問題資產和交易，檢視可疑會計做法，過程十分困難亦耗時。隨着科技進步突破地域限制，造假的掩護手法層出不窮，法證會計師的角色亦愈來愈重要。



香港會計師公會

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