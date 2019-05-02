王昕媛：上藥盈利增長樂觀

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事王昕媛在東方產經「專家點評」專欄表示，3月底迎來首季業績期，現在已經公布的醫藥公司，無論是製藥企業、流通企業、還是CRO，業績都有驚喜。專注於流感用藥的東陽光藥(01558)今年第1季純利強勁增長63%，其中，可威(磷酸奧司他韋，佔總銷售比重90%以上)期內銷售17億元(人民幣‧下同)，相當於2018年全年的76%(2018年全年可威22.5億元)，本期可威增量主要來自上海等地區。



分醫療機構級別來看，可威銷售的65%在等級醫院，基層佔比26%，增長最快的是藥店，從去年的佔比不到5%增長到現在的9%，預計後續OTC的藥店增長依然強勁。目前可威的渠道庫存低至一個月，展望第2季度銷售增長將較往年佳。



東陽光藥除可威外，今年將收購母公司研究院6個仿製藥產品，預計增厚收入1億元。公司在業績公布後當天高開低走，預計五一假期迎來調整，由於目前2019年及2020年市盈率低至11倍及9倍，建議關注節後行情。



流通領域的老大哥，上海醫藥(02607)同樣建議關注。公司首季度業績增長強勁，收入增長26%至460億元，超預期，利潤增長10%至11.2億元。其中工業利潤增長21.4%至5.13億元(已扣除研發費用)，商業利潤增長13.9%至5.1億元。我們認為，對於一家龍頭商業企業來說，要做到商業利潤增長5%都不容易了，更別說13.9%的增長。



上藥管理層表示，商業大幅增長13.9%至5.1億元，主要受四方面帶動，兩票制調撥業務負面影響消化，加上兩票制後市場集中度提升，器械業務增長30%、以及進口產品分銷強勁增長帶動。其中，第1季Keytruda的銷售額達到1.2億美元，這個數據可喜可賀，未來突破10億美元銷售大關是必然的，屆時將帶動商業板塊的利潤進一步增長。



此外，上藥與羅氏的合資公司，因旗下抗腫瘤藥降價進入醫保後，銷售增長迅速，今年首季表現非常理想，淨利潤增長150%以上。以現價來看，對應公司2019年及2020年僅為8.7倍及7.8倍，盈利增速為15%、10.7%，我們認為公司估值、盈利都有提升空間，市場平均目標價22.2港元，現價對應潛在上升空間38%。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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