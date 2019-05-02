中國銀河國際：九州通營收逐步好轉

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄中表示，九州通醫藥(600998.SH)公布2018年年報，全年實現營收達到871.36億元(人民幣‧下同)，按年升17.84%，實現歸屬母公司利潤13.41億元，按年減少7.26%，實現扣除非核心利潤12.28億元，增長21.61%，每股淨利潤為0.73元。



其中，公司2018年第4季度的營收達233.9億元，按年增長20.05%，實現歸屬母公司淨利潤5.69億元，增長16.03%，實現扣除非核心利潤5.44億元，升19.66%，第四季度的每股淨利潤為0.3元。



從九州通各項主要業務看來，2018年全年公司醫藥批發業務實現銷售收入增長18.11%，達到834.52億元，醫藥零售實現收入達到19.60億元，按年增長4.46%，醫藥工業銷售收入增長29.35%，達到15.45億元人民幣。



從產品分類看來，2018年全年公司包括西藥、中成藥實現銷售收入達到685.55億元，按年增長15.37%，體現核心業務受惠於兩票制和強基層等政策以及公司的戰略優勢，規模保持快速增長，且增速明顯高於行業平均。



中藥材、中藥飲片業務實現銷售收入達33.97億元，按年增長20.53%，醫療器械、計生用品銷售收入112.21億元，增長60.85%，全年保持高速增長，預計未來增長可持續；食品、保健品、化妝品等實現銷售收入達37.84億元，按年倒退16.13%。銷售下降估計是公司對消費品事業部產品續構及客戶渠道作出調整，壓縮了資金量，佔用大且毛利低的部分渠道品牌業務所致。



同時，2018年第4季度產品收入分類情況如下：西藥、中成藥銷售收入達到181.48億元，按年增長18.96%；中藥材、中藥飲片業務實現銷售收入達到9.75億元，增長27.08%，醫療器械、計生用品銷售收入達33.74億元，增長60.12%，食品、保健品、化妝品等實現銷售收入達8.44億元，倒退35.23%。



由此可看到，除了消費品類的銷售渠道仍然調整之外，其他各類產品第4季增速高於全年平均，體現了不俗的上升勢頭。



財務指標方面，2018年的毛利率為8.63%，較去年同期增加了0.19個百分點，銷售費用率、管理費用率及財務費用率為3.23%，上升了0.15個百分點，公司2018年經營現金流大幅改善，第1至4季度的現金流分別為負38.75億元、負10.2億元人民幣、6.69億元及54.48億元，體現逐季好轉。



以市盈率區間衡量，目前市盈率為16倍，所處區間較2015年及2016年大為降低，我們認為公司當前估值較低，主要由於市場誇大了帶量採購等醫保控費下降藥價措施所帶來的影響，以九州通為少數全國性醫藥龍頭來看，受單一地區政策波動影響較少，防守力較強，預計2019至2021年母公司應佔淨利潤分別為17.01億元、21.12億元、25.8億元，對應預測市盈率16倍、13倍及11倍，可續給予「推薦」評級。

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