盧曉暘：美匯短期回軟　金價勢彈

外匯分析師盧曉暘在東方產經「專家點評」專欄表示，上周美匯指數在突破去年11月以來的三頂阻力後，短期走勢十分強勁，一度衝至上周最高的98.33，最近兩天才開始回落，估計在阻力變支持的情況下，97.70至98水平反而會成為近期美匯指數比較重要的支持區，料不會輕易跌破。



本周的重要經濟數據及事件比較多，包括聯儲局利率決議，聯儲局將會進一步解釋今年的利率政策、再加上周四英倫銀行最新會議紀要、周五美國4月份非農就業報告等，估計在一眾重要事件前，匯市交易員及投資者傾向於周初變得審慎，也解釋了美匯未能一口氣再衝高的主要原因。



不過，這波美元多頭平倉從周一開始，非美貨幣反彈已持續了兩天，是否有進一步反彈，必須看調整後是否能再破新高。我們曾為第二波非美反彈做過不少研究，發現不少非美貨幣中，通常在一輪下跌後出現的第一波反彈(即上周五至周二)後，所創造的高點將會更為關鍵，如該高點未來幾天再度突破，第二波反彈有時會更強更猛。



在非美貨幣及商品中，金價的反彈是最為明顯。上周五做出的日線圖大陽線收盤價已突破了近5日的新高，周一出現小幅回落，並未破壞反彈形態，近期高點1,288.8美元將會成為金價的關鍵阻力。



按照我們其中一個技術系統的統計，突破該高點1,288.8美元之後，有高達75%短期會到達1,304美元水平。如不幸地掉頭跌破1,274美元，則否定短期看好的立場。當然，我們中線仍認為金價處於下跌趨勢中，一如美匯仍在中線強勢之中，只不過短期有可能在突破後再反彈。

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