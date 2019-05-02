聯儲局宣布維持利率不變　符合市場預期

美國聯儲局於香港時間周四凌晨宣布，聯邦基金利率維持介乎2.25厘至2.5厘，一如市場預期。當局稱考慮到經濟強勁及通脹疲弱，未來會繼續對息口保持耐性。值得留意的是，聯儲局今次並沒有理會美國總統特朗普日前的減息呼籲。



美股走勢維持靠穩，道指最新報26,623點，升30點；標指最新報2,948點，升2點，續處於歷史紀錄高位。



聯儲局結束一連兩日會議後發表聲明，稱美國經濟穩定地增長，就業市場持續強勁，失業率依然低企。不過，美國家庭開支及企業固定投資在今年首季放緩；至於通脹方面，該局提及整體及核心通脹下跌，低於2%目標，而長期通脹預期變化不大。



投票取向上，公開市場委員會(FOMC)一致通過今次議息決定。聯儲局主席鮑威爾稍後會召開記者會，但不會發表最新經濟和利率預測。聯儲局官員3月時預測當局今年不再加息，並計劃今年稍後結束縮減資產負債表。



特朗普周二在議息會議開始之際，於Twitter推文批評聯儲局之前不停加息，促請當局大幅減息1厘，令經濟以「火箭般」速度增長，並要求重新啟動購買債券計劃。他又指中國大手刺激經濟，同時能保持低利率。

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