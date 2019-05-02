美股收市：減息憧憬破滅！道指大跌162點

聯儲局一如預期維持利率不變，但該局主席鮑威爾的言論令市場對減息的憧憬完全破滅，觸發美股三大指數全日高開低走，收市全線受挫。



道指周三早段最多曾升96點，惟至尾市受壓，收報26,430點，跌162點或0.61%，以近全日最低位收市。標指收報2,923點，跌22點或0.75%，自紀錄高位回落；納指收報8,049點，跌45點或0.57%。



蘋果公司上季盈利勝預期兼增派股息，股價全日大漲4.91%，收報94.86美元。然而，銀行股於尾市受挫，拖累大市氣氛轉差，其中摩根大通收跌0.72%；高盛則下跌0.56%。



聯儲局結束一連兩日會議後發表聲明，聯邦基金利率維持介乎2.25厘至2.5厘，一如市場預期。該局主席鮑威爾在記者會表示，目前聯儲局貨幣政策合宜，認為加息或減息的可能性並不大。



聯儲局議息決定及鮑威爾的言論似乎沒有理會美國總統特朗普日前的減息呼籲。特朗普在周二於社交媒體再度批評聯儲局，並促請當局大幅減息1厘，令經濟以「火箭般」速度增長，並要求重新啟動購買債券計劃。



另一方面，困擾市場多時的中美貿易談判因素似漸見明朗。美國財長姆紐欽透露，與美國貿易代表萊蒂澤及中國副總理劉鶴進行了「具建設性的會談」，並說：「我們將會繼續在下周(5月8日)於美國華盛頓會談。」



數據方面，作為經濟前瞻指標的美國4月ISM製造業採購經理指數(PMI)大降至52.8，遠遜市場預期55，為2016年10月以來最低。這反映美國第2季經濟增長欠缺動力。



展望後市，近年測市準繩，包括2016年7月預言美股12個月最少狂飆20%、2018年1月預言股市升得多要調整、3月叫人撈底，到了2019年3月指美債孳息倒掛是入貨信號，結果一一言中的大好友，Canaccord Genuity股票策略員Tony Dwyer認為，隨着美股連升4個月，已屆超買水平，短期或會回調5%，惟不會大跌。



他表示，若以14周隨機震盪指標(Stochastic Oscillator)來看，標指已屆極度超買及樂觀水平，預計短期內極有機會要調整，但幅度料相當有限，最多是3至5%之內。一旦如此，是極佳的入市時機，可增持科技、金融、工業股。

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