【早晨評論精點】楊俊文：趁調整瞄準優質股

財經評論：樓市失控等爆煲 按揭風險須警惕

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楊俊文：趁調整瞄準優質股

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鄧澤堂：利好因素已預先反映

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金曹：避開防守力弱個股

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陳蓓敏：滙控季績惹空間

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溫灼培：聯儲局取向成美元關鍵

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陳正犖：人民幣仍具上升條件

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【名家筆陣】易憲容：A股回落 散戶焦慮易錯判

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香港會計師公會：法證會計師角色日益吃重

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盧曉暘：美匯短期回軟 金價勢彈

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