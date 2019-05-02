宏利金融新業務價值增長35%

宏利金融(00945)公布，首季錄得股東收入淨額按年增長58.6%，至21.76億加元；核心盈利增加18.8%至15.48億加元；普通股股東資金核心回報率升至14.2%。公司宣布派發季度息每股0.25加元。



期內，新造業務價值總額5.19億加元，按年增長35.15%；年度化保費等值總銷售額增25.45%，至17.4億加元。財富與資產管理業務錄得13億加元的淨流出，而2018年首季則錄得100億加元的淨流入。



亞洲方面，新造業務價值增長23%至4.11億加元，主要受惠於銷售額提升，惟相對較不利好的業務組合抵銷部分增幅。年度化保費等值銷售額增長32%，其中日本、香港及「亞洲其他地區」均錄得增幅，香港區銷售在銀保渠道銷售增長帶動下增加11%。



加拿大方面，新造業務價值在新Manulife Par分紅產品帶動下增加27%至6,200萬加元。美國新造業務價值增至4倍以上，錄得4,600萬加元，主要由於期內採取措施以提升邊際利潤，以及業務組合較為利好。



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