卓百德：樓價難大升　寧吼地產股

大行近日紛紛唱好香港住宅樓市前景，惟星級分析員、Portwood Capital董事總經理卓百德認為，現時香港住宅樓價已到達其估計的合理值，充其量只會收復去年第3季見頂回落之後的跌幅。聯儲局貨幣政策或朝向寬鬆，並非樓價近期反彈的全部因素，而一些催化劑的力度已減弱。不過，他說樂意買地產股，就算已累漲不少，現價仍稱不上貴。



卓百德表示，香港住宅樓價近期反彈，原因包括聯儲局早前暫停加息、新興市場尤其是中國股市表現回勇之際，市場憧憬中美貿易戰「傾掂數」、以及中國透過加碼財政政策和貨幣政策，雙管齊下支撐經濟。換言之，現時形勢與去年中樓價開始調整的時候，可謂完全南轅北轍。



雖然香港樓市逐步回升，交投亦正重新活躍起來，但他指出，近期推升香港住宅樓價的催化劑已經開始減弱，其中，市場再度關注經濟前景，中國刺激經濟的力度和內地信貸受限。就算香港樓市的波動程度在發達地區中實屬無雙，任何調整和反彈都有機會走過龍，但以當前形勢來看，香港住宅樓價就算繼續向上，充其量只有溫和升幅，收復對上一輪調整的失地。



儘管如此，卓百德直言「樂意在這個時候投資地產股」。這板塊今年迄今雖已顯著上漲，但從多項指標來看，估值依然算不上過高，例如不少股份每股淨資產相對股價還有四至五成折讓，市盈率亦尚未觸及長線平均水平。



他偏好大型發展商，理由是波動性會較低，在當前全球經濟增長減慢下，對於投資組合配置而言尤其重要。此外，在當前息口難上的情況下，約4厘的股息回報率對一些投資者而言是另一吸引之處。



再看基本因素，他指出，香港政府已經明言今年住宅供應量低過當局去年的預測。本地發展商庫存不多，應該會因應目前的經濟環境，採取審慎的發展策略，並且盡快散貨。雖然本地地產股盈利增速溫和，但不像內地同業，其槓桿幾乎是全世界最低，淨債務對權益比率只介乎10至17%。



另外，卓百德估計，來自中資企業和共享工作空間的需求雖然減少，但中環等核心地區的寫字樓，空置率仍是史上最低，寫字樓租金和價格並無太大下行風險。反而零售舖恐怕會繼續受壓，因旅客購物使費有下行趨勢。



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