【市前重點睇】道指收跌162點　圓匯企111.4

●美國聯儲局維持利率不變，美匯指數由97.1抽升至97.6水平，離岸人民幣(CNH)由6.71跌至6.73水平，港匯企7.845，圓匯見111關口跌至111.4水平，歐元1.12關失而復得，英鎊回落至1.305。金價由1,288美元挫至1,277美元。布油反覆企72.18美元，紐油企63.53美元。道指期貨偏軟。



●外媒引述消息指，中美貿易協議有可能下周五正式公布。

-傳美國希望保留一些懲罰性關稅措施，以作為執行貿易協議的手段。



●聯儲局維持聯邦基金利率維持介乎2.25厘至2.5厘不變。 https://bit.ly/2LiqCxe



-聯儲局下調超額準備金利率5個基點，由2.4厘下調至2.35厘，較聯邦基金目標利率的上限低15個基點。



-鮑威爾指，調低超額準備金利率，目的是引導聯邦基金利率維持在聯儲局目標範圍；而只要有需要就會調整，並會循序漸進。



-鮑威爾稱，通脹水平可能受到「暫時性」因素的壓制，淡化市場減息預期。



●道指收報26,430點，跌162點，以近全日最低位收市。標指收報2,923點，跌22點，自紀錄高位回落；納指收報8,049點，跌45點。 https://bit.ly/2LfTciB



-蘋果公司上季盈利勝預期兼增派股息，股價全日大漲4.9%，收報94.86美元。

-高通第2季度經調整營收48.8億美元，分析師預期48億美元。公司預計第3季度MSM晶片出貨量1.5億至1.7億。



●港股ADR指數收報29,623點，跌76點。



●美國10年期國債孳息率跌0.18點子，報2.4999厘。



●美國經濟數據好壞參半，ADP新增就業人數創去年7月以來最多；而4月ISM製造業採購經理指數(PMI)大降至52.8，遠遜市場預期55，為2016年10月以來最低。



●紐約期金收報每安士1,282.5美元，跌0.3%。



●紐約期油收報每桶63.6美元，跌0.31美元或0.49%；布蘭特期油收報每桶72.18美元，升0.12美元或0.17%。



-美國上周原油庫存增長近1,000萬桶，達2017年9月以來最高水平。



-沙特阿拉伯能源大臣表示， OPEC及其盟國可能會將減產協議延長到年底。



●英國富時100指數收報7,385點，跌32點或0.44%。歐洲主要股市五一假期休市。



●傳英國首相文翠珊尋求下周結束與工黨的脫歐會談。工黨同意僅將二次脫歐公投作為最後的手段。



●中國宣布進一步開放金融業的新舉措，包括計劃取消對中資商業銀行持股比例的限制，並取消對外國銀行在中國設立銀行機構的資產要求。



●日經新聞：華為計劃最早今年推出5G電視機。



●Strategy Analytics數據顯示，華為第1季在全球智能手機市場的佔有率為18%，接近仍居榜首的三星，後者的市場佔有率為22%。



●澳門賭收挫逾8%，近3年最差。



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