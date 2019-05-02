注意！短息趨升壓力下　聯儲局下調超額準備金利率

聯儲局周三(2日)維持聯邦基金利率在2.25%至2.50%區間不變，不過，為幫助這個基準利率工具控制在目標區間，委員們員決定將超額準備金利率(IOER)調低5個點子，由2.40%降至2.35%，並即日起生效。



對於聯儲局調整IOER，市場已作預期，事關最近幾周，有效聯邦基金利率在目標區間現攀升。由於市場短息上升，該基準利率已持續高於IOER超過1個月，本周曾一度升至2.45%。



市場人士指出，下調之舉有助壓低聯邦基金利率，進一步降低銀行將資金存在聯儲局的動力，轉而向其他短期市場提供貸款。



今次是過去1年聯儲局第3次擴大IOER與基準利率目標區間上限之間的差距，上兩次是伴隨聯儲局加息0.25%時作0.20%調整，而今次是聯儲局首次在沒有調整基準利率的情況下調整，反映聯儲局面對控制短期利率和抑制資金壓力。現時目標區間上限比IOER高出15個點子。



在聯儲局主席鮑威爾澄清IOER是技術性下調，與貨幣政策無關、同時確認通脹疲軟可能是暫時性後，美匯指數迅速由97.1抽升至97.7水平。



景順(Invesco)投資組合經理Noelle Corum表示，鮑威爾打消了市場產生政策寬鬆的「虛假希望」，其論調比市場預期更偏鷹派，市場還在消化之中。她又指，現階段通脹壓力很緩慢，但預計通脹壓力將在年底前後會顯現。



另方面，美國銀行和摩根大通策略師相信，聯儲局控制短息的最好辦法是建立一個常設回購協議工具。



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